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Получение разрешения на строительство

Пройдем процесс получения разрешения на строительство!
Оценим потенциал земельного участка
Определим перспективы использования участка
Зарегистрируем проектную документацию
Получить предложение
Получите коммерческое предложение под Ваш объект с персональными условиями и подробным описанием

Гарантируем выдачу разрешения на строительство

Разрешение на строительство (РНС) требуется для законного строительства или реконструкции здания. Без него здание не может быть законтрактовано, зарегистрировано в земельном кадастре или зарегистрировано как недвижимое имущество.
Это относится ко всем объектам капитального строительства, независимо от статуса владельца; процесс получения РНС - это не просто подача документов, это сложный и длительный процесс. Важно предвидеть риски и оценить возможности строительства.
Проведем анализ

Оценим потенциал земельного участка - что можно и нельзя строить. В стоимость разрешения на строительство входит проработка вопроса с органами исполнительной власти Москвы

Внесем изменения в ПЗЗ

Определим перспективы использования участка, обязательно внесем изменения в Правила землепользования и застройки и получим градостроительный план с новыми параметрами

Разработаем и утвердим АГР

Подготовим и зарегистрируем проектную документацию, тщательно проработаем каждую часть проекта в соответствии со строительными нормами и правилами

Получить предложение

Получите индивидуальное предложение под Вашу организацию с персональными условиями и подробным описанием

Для обеспечения гарантированной выдачи РНС обратитесь в компанию "СтройПрав". Мы заранее проверим ваши документы и исправим все несоответствия до их подачи. Это сэкономит ваше время и позволит не упустить никаких преимуществ.

Поможем решить любой вопрос в области лицензирования и получения разрешения на строительство

Мы являемся членом СРО по строительству, проектированию и изыскательным работам
Берем на себя ответственность за управление инвестиционно-строительными проектами
В штате специалисты с многолетним опытом работы в сфере строительного консалтинга
Конфигурируем каждую услугу под индивидуальные потребности заказчика
Помогаем сэкономить до 30% от первоначальной стоимости проекта за счет оптимизации трат

Хотите получить консультацию?

Звоните, мы работаем 10:00- 21:00
+7 (903) 117-60-09
Или напишите, мы онлайн

350+

проектов в Москве
и регионах

17

городов нашего
присутствия

14

лет средний опыт
работы коллектива

7

сотрудников состоят
в НОСТРОЙ или НОПРИЗ
Мы являемся членом СРО по строительству, проектированию и изыскательным работам
Берем на себя ответственность за управление инвестиционно-строительными проектами
В штате специалисты с многолетним опытом работы в сфере строительного консалтинга
Конфигурируем каждую услугу под индивидуальные потребности заказчика
Помогаем сэкономить до 30% от первоначальной стоимости проекта за счет оптимизации трат

350+

проектов в Москве
и регионах

17

городов нашего
присутствия

14

лет средний опыт
работы коллектива

7

сотрудников состоят
в НОСТРОЙ или НОПРИЗ
Звоните, мы работаем 10:00- 21:00
+7 (905) 530-74-62
Или напишите, мы онлайн

Возьмем на себя процедуру получения разрешения на строительство

Процесс получения разрешения строго регламентирован и начинается с подачи заявления в соответствующее федеральное, региональное или местное агентство

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

Документ, подтверждающий право владения земельным участком
Заключение государственной экспертизы проектной документации
Другие документы, которые служат подтверждением необходимости выполнения строительных работ
Правовой акт уполномоченного федерального исполнительного органа, если его наличие предусмотрено законом
Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории
Разрешение на отступление от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
Согласие каждого законного владельца объекта капитального строительства на осуществление его строительства, реконструкции

Материалы из проектной документации:

пояснительная записка
проект организации строительных работ
схемы, отображающие архитектурные решения
предусмотренные законом согласования строительного проекта
сведения об инженерном оборудовании, сводный план инженерных сетей с указанием точек подключения объекта
утвержденный в надлежащем порядке технологический регламент по обращению со строительными отходами
схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в документации по планировке территории применительно к линейным объектам
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей

Вы всего в 5 шагах от оптимизации строительного процесса

01

Консультация и получение данных проекта

02

Изучение документации и заключение договора

03

Разработка дорожной карты проекта

04

Исполнение работы по контракту

05

Сдача работ и закрывающая документация

01

Консультация и получение данных проекта

02

Изучение документации и заключение договора

03

Разработка дорожной карты проекта

04

Исполнение работы по контракту

05

Сдача работ и закрывающая документация
Вы обращаетесь в нашу компанию по телефону: +7 (968) 898-37-53
На основании вашей проектной информации, мы делаем предварительный расчет и отправляем Вам коммерческое предложение и смету.
Консультация, предварительный расчет, а также составление коммерческого предложения мы предоставляем абсолютно БЕСПЛАТНО

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Порядок проверки документов уполномоченными органами

В соответствии с ч.11 ст. 51 ГрК РФ, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган в течение 7 дней со дня получения заявления осуществляет следующие действия:

Проверяет, все ли необходимые документы предоставлены заявителем
Определяет соответствие проектной документации условиям разрешения, которые не соответствуют предельным параметрам ГПЗУ, разрешенному строительству, реконструкции и другим требованиям
Определяет необходимость выдачи или отказа в выдаче разрешений на строительство и представляет соответствующее обоснование

Застройщик обязан уведомить федеральный или региональный орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, о полученном в конкретном случае разрешении.

Получение разрешения на строительство позволяет оформить ордер на право проведения земляных работ. Данная процедура осуществляется техническим заказчиком или генеральным подрядчиком.

Готовы предложить Вам как комплексное сопровождение, так и отдельные услуги

01

Полный комплекс услуг

Оказываем полный комплекс инжиниринговых услуг по реализации инвестиционно-строительных проектов
02

Сокращаем затраты

Сокращаем финансовые и временные затраты и повышаем уровень рентабельности проекта
03

Строгий контроль

Используем эффективные технологии и строгий контроль качества за счет наработанных технологий
04

Готовы приступить

Подключаемся на любом этапе проекта и оказываем все виды инжиниринговых услуг
05

Ввод объектов

Помогаем с вводом объекта в эксплуатацию
06

Высокий профессионализм

В штате работают специалисты с многолетним опытом работы в сфере строительного консалтинга

При каких обстоятельствах может быть отказано в выдаче разрешения на строительство?

Если проектная документация не соответствует разрешенным видам использования на данной территории
Если проект противоречит установленным строительным нормам и правилам
В вышеперечисленных случаях компетентные органы могут отказать в выдаче разрешения на строительство, но этот отказ может быть обжалован в суде.

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Что будет на консультации:
Предложим решения реализации инвестиционно-строительного проекта
Оценим риски и необходимость привлечения подрядных организаций
Исключим нарушения и минимизируем расходы на устранение дефектов
Подключимся на любой стадии проекта!
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+7 (903) 117-60-09
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Проверим соответствие вашей документации законодательству

Процедура выдачи разрешения на строительство предусматривает, что представленные данные должны быть строго проверены. Для того чтобы выделить участок земли в качестве строительной площадки, помимо самого разрешения на строительство, необходимо получить "Ордер на право производства земляных работ".

Этот документ выдается соответствующими органами власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Только после получения разрешения на строительство застройщик имеет право строить или реконструировать объект в соответствии с требованиями утвержденной проектной документации и градостроительного плана (ГПЗУ) земельного участка.

Строительный консалтинг
и оптимизация строительных процессов

Технический заказчик
Управление проектами
Градостроительный консалтинг
Технический аудит ЗУ
Экологический консалтинг
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Ответим на ваши вопросы

+7 (903) 117-60-09
Звоните, мы работаем 10:00- 21:00
Или напишите, мы онлайн
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