Получение разрешения на строительство

Процедура выдачи разрешения на строительство предусматривает, что представленные данные должны быть строго проверены. Для того чтобы выделить участок земли в качестве строительной площадки, помимо самого разрешения на строительство, необходимо получить "Ордер на право производства земляных работ".

Этот документ выдается соответствующими органами власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.