Оценим потенциал земельного участка - что можно и нельзя строить. В стоимость разрешения на строительство входит проработка вопроса с органами исполнительной власти Москвы
Определим перспективы использования участка, обязательно внесем изменения в Правила землепользования и застройки и получим градостроительный план с новыми параметрами
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Застройщик обязан уведомить федеральный или региональный орган, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, о полученном в конкретном случае разрешении.
Получение разрешения на строительство позволяет оформить ордер на право проведения земляных работ. Данная процедура осуществляется техническим заказчиком или генеральным подрядчиком.
Процедура выдачи разрешения на строительство предусматривает, что представленные данные должны быть строго проверены. Для того чтобы выделить участок земли в качестве строительной площадки, помимо самого разрешения на строительство, необходимо получить "Ордер на право производства земляных работ".
Этот документ выдается соответствующими органами власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.